"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту Воронеж - Сочи. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



С 31 июля регулярный рейс будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилетов на новом направлении составляет от 4.815 тыс. руб. в одну сторону.



Рейс U6-137 сообщением Сочи - Воронеж будет вылетать в 13:45, прилетать в 15:30 (местное время), рейс U6-138 сообщением Воронеж - Сочи - вылетать в 16:25, прилетать в 18:20 (местное время).



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 2019 год вырос на 7% до 9.617 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил более 4.775 млн, на международных - 4.841 млн. За этот период выполнено 63.865 тыс. рейсов (+3%).





"AK&M" от 21.07.2020