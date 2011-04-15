Средний размер ипотечных кредитов в июне вырос на 1.3%

Средний размер ипотечных кредитов в июне 2020 года вырос на 1.3% до 2.49 млн руб. по сравнению с месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Таким образом, после падения в апреле на 8.5% по сравнению с мартом, средний размер ипотеки растет уже второй месяц подряд (в июне по сравнению апрелем рост составил 4.5%), подчеркивается в сообщении.



Вместе с тем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в июне 2020 года средний чек ипотеки изменился незначительно, увеличившись на 1%.



В июне 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5.38 млн руб.), Московской области (3.85 млн руб.), Санкт-Петербурге (3.24 млн руб.), Ленинградской области (2.98 млн руб.), а также в Приморском крае (2.91 млн руб.).





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