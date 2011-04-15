АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам НБТ

Россельхозбанк, действующий от имени Агентства по страхованию вклдадов, 22 июля 2020 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Народный банк Тувы" (НБТ, Кызыл). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении НБТ ликвидационных процедур.



При этом Россельхозбанк на основании агентского договора с АСВ будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам НБТ в течение не менее 1 года.



После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно АСВ до дня завершения ликвидационных процедур.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НБТ 14 июля 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 21.07.2020