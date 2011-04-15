Кабмин выделил 6 млрд руб. на программы по развитию жилищного строительства в регионах

Правительство РФ выделило из резервного фонда 6 млрд руб. на реализацию программ по развитию жилищного строительства в регионах. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".



Субсидии получат 20 субъектов. Среди них - Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.



Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья.





"AK&M" от 21.07.2020