Кабмин упростил доступ к господдержке предприятиям электронной промышленности

Производители электроники единовременно получат годовой объём субсидий от государства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Ранее субсидии предприятиям электронной промышленности направлялись два раза в год.



В этом году порядок выделения средств было решено изменить. Электронная промышленность вошла в число отраслей, пострадавших из-за коронавируса. Была приостановлена работа предприятий, появились проблемы с закупкой комплектующих. Поэтому было принято решение дополнительно поддержать участников отрасли.



Субсидии частично покроют затраты на производство электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Выплаты будут рассчитаны без уменьшения на остатки средств, выделенных в 2019 году.



Участники отрасли также смогут продлить срок исполнения проектов, завершение которых задержалось из-за коронавируса, на один год при сохранении господдержки. Для этого нужно будет подать заявление в Минпромторг до 25 июля 2020 года.





"AK&M" от 21.07.2020