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21/07/2020
15:10

АСВ намерено привлечь контролировавших Златкомбанк лиц к субсидиарной ответственности

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших АО КБ "Златкомбанк" лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 0.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Ранее, 11 марта 2019 года, Арбитражный Москвы признал Златкомбанк банкротом. В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заёмщикам (не ведущим реальной хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), реализации ликвидных ценных бумаг, а также хищению денежных средств.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшие банк лица не осуществили меры по предупреждению банкротства банка. В результате произошло ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объёме.


"AK&M" от 21.07.2020
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