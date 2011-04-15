АСВ намерено привлечь контролировавших Златкомбанк лиц к субсидиарной ответственности

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших АО КБ "Златкомбанк" лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 0.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Ранее, 11 марта 2019 года, Арбитражный Москвы признал Златкомбанк банкротом. В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заёмщикам (не ведущим реальной хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), реализации ликвидных ценных бумаг, а также хищению денежных средств.



Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшие банк лица не осуществили меры по предупреждению банкротства банка. В результате произошло ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объёме.





"AK&M" от 21.07.2020