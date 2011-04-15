ALROSA Zim начинает поисковые работы в Зимбабве

ALROSA (Zimbabwe) Limited (ALROSA Zim), совместное предприятие АЛРОСА и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), начинает поисковые работы и подготовку к геологоразведке коренных алмазных месторождений в Зимбабве. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



После получения лицензий в Министерстве шахт и развития горного дела ALROSA Zim подготовила оценку природного воздействия и получила соответствующие экологические сертификаты от профильного ведомства, Environmental Management Agency. После этого компания готова к началу поисковых и разведочных работ в провинциях Масвинго, Южный и Северный Матебелеленд Республики Зимбабве.



В июле 2020 года геологи ALROSA Zim начнут геохимическое опробование, проходку канав и шурфов на лицензионных участках в зоне Малипати, после чего запланированы наземные геофизические исследования. К концу года сходный комплекс поисковых работ, а также аэрогеофизическую съемку планируется провести на лицензионных участках в зоне Майтенгве.



Крупнообъёмное опробование и бурение предполагается начать в 2021 году.



Суммарные инвестиции АЛРОСА в Зимбабве в 2020-2022 годах запланированы на уровне $12 млн.



Согласно акционерному соглашению и соглашению об учреждении СП, АЛРОСА получила 70% в СП ALROSA (Zimbabwe) Limited, доля зимбабвийской государственной алмазодобывающей компании составила 30%. Совместное предприятие фокусируется на поисках, геологоразведке и, в случае успеха, разработке коренных месторождений алмазов в Республике Зимбабве.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 21.07.2020