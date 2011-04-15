РЭО, Подмосковье и компания "РТ-Инвест" подписали соглашение о взаимодействии

ППК "РЭО", правительство Московской области и компания "РТ-Инвест" подписали соглашение о взаимодействии. Об этом говорится в сообщении "РТ-Инвест".



Сотрудничество трёх сторон будет направлено на увеличение мощностей действующих подмосковных комплексов по переработке отходов. С учётом высокой степени готовности проекта ППК "Российский экологический оператор" планирует инвестировать через меры поддержки (вхождение в уставный капитал) порядка 2.5 млрд руб. Доля компании в уставных капиталах совместных предприятий не превысит 15%. Средства РЭО пойдут на расширение КПО по сортировке и компостированию, а также на строительство заводов по переработке полимеров во вторичные гранулы.



Вхождение ППК "РЭО" в капитал компании позволит привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках и минимизировать тарифы для этих объектов. В проекте закладываются высокие показатели по отбору вторичных ресурсов и компостированию отходов, что позволит обеспечить выполнение целевых показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами".



В рамках подписанного соглашения, на комплексе по переработке отходов "Север" в Сергиево-Посадском округе планируется увеличение мощности по переработке отходов на 600 тыс. т в год, по компостированию отходов - примерно на 180 тыс. т в год. Аналогичные расширения запланированы на комплексах по переработке отходов "Юг" и "Дон" в Коломенском и Каширском округах.



Наряду с увеличением мощностей КПО будет запущено строительство новых перерабатывающих производств. К 2023 году на базе ведущего оператора на рынке обращения с отходами - компании "РТ-Инвест" будет создана отрасль переработки полимеров с общими инвестициями в 50 млрд руб. Это обеспечит создание более 3.5 тыс. новых рабочих мест и переработку 4 млн т полимерных отходов в год.



Строительство двух предприятий по переработке полимеров мощностью 100 тыс. т каждый предусмотрено соглашением о расширении мощностей КПО. Это, в частности, получение ПЭТФ-хлопьев, которые широко используются в производстве бутылок для воды, упаковки, ёмкостей для бытовой химии, тканей, плёнок и т.д.



"РТ-Инвест" создано в 2012 году при участии государственной корпорации "Ростех" для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Ключевым направлением "РТ-Инвест" является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира. В рамках проекта "Энергия из отходов" компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 21.07.2020