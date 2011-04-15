"Газпром нефть" повышает энергоэффективность своих АЗС

Сеть "Газпромнефть" приступила к комплексному внедрению современных энергоэффективных технологий на автозаправочных станциях. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Модернизировано оборудование более чем на 600 АЗС компании, что уже позволило повысить уровень энергосбережения объектов до 50%.



Внедрение рекуперации в системе вентиляции на АЗС позволяет сохранить от 60% до 95% тепла и повторно использовать энергию в технологическом процессе. Это решение включено в типовой проект станций "Газпромнефть".



Пилотный проект комплекса автоматизации инженерных систем на АЗС сети "Газпромнефть" подтвердил эффективность энергосбережения до 29%. Система анализирует текущую температуру и количество посетителей в помещениях АЗС и подбирает наиболее оптимальные параметры кондиционирования и вентиляции или отопления.



Обновление инфраструктуры автозаправочных станций "Газпромнефть" также включает замену светового оборудования. Срок эксплуатации новых энергоэффективных светодиодных систем АЗС в десятки раз выше, чем у других систем искусственного освещения. Также повышение энергоэффективности сети АЗС "Газпромнефть" обеспечивается использованием светочувствительных датчиков, регулирующих освещение станций в зависимости от времени суток.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 21.07.2020