"Лента" запустила продажи искусственного мяса Beyond Meat. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Мясо появилось в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. В сети представлены котлеты для бургеров массой 227 граммов стоимостью 999 руб. и 450-граммовые упаковки фарша за 1.499 тыс. руб.



Beyond Meat - крупнейший производитель из США.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Выручка "Ленты" за I квартал 2020 года выросла на 7% до 106 млрд руб. с 99 млрд руб. годом ранее. В том числе, выручка от розничных продаж увеличилась на 7.5% до 104.4 млрд руб. с 97.1 млрд руб. Оптовая выручка сократилась на 16.7%.



"AK&M" от 21.07.2020