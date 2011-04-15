На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в Москве поменяли схему движения для повышения безопасности водителей

На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов поменяли схему движения для повышения безопасности водителей.



Как сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения", с 21 июля 2020 года отменён левый поворот с Мичуринского на Ломоносовский проспект при движении в центр. Автомобилисты смогут развернуться менее чем в 200 м от этого пересечения.



"Пересечение Ломоносовского и Мичуринского проспектов - непростое место с большим количеством направлений. Очень часто водители ввиду невнимательности нарушали правила дорожного движения, проезжая на запрещающий сигнал светофора. За последние 2 года зафиксировано более 1.3 тыс. подобных нарушений и, как следствие - с 2017 произошла 21 авария, в которых пострадали люди", - отметили в Центре организации дорожного движения.



Отмена поворота поможет сократить количество конфликтных точек, что сделает проезд этого перекрестка безопаснее и комфортнее. Более того, улучшения увидят и пассажиры наземного транспорта - за счёт изменения режимов работы светофоров автобусы и троллейбусы будут проезжать этот перекресток на 12% быстрее.



"AK&M" от 21.07.2020