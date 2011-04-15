На Таймыре идёт подготовка к освоению Сырадасайского угольного месторождения. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Инженерные изыскания, по результатам рассмотрения которых выдано положительное заключение Красноярского филиала ведомства, проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах участка "Юго-Западный" - самого крупного и наиболее благоприятного для угледобычи открытым способом в лицензионных границах Сырадасайского месторождения.



Территория изысканий расположена в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в 56 км от восточного побережья Енисейского залива и в 105-120 км от поселка Диксон. На проектируемой площадке угольного разреза планируется размещение карьерной выемки, трёх отвалов вскрышных пород - площадью 523.8 га, 402.7 га и 160 га, а также перегрузочного пункта угля, очистных и иных сооружений, необходимых для обеспечения добычи угля открытым способом.



Проектировщик - ООО "Институт инженерных исследований".

Сырадасайская перспективная площадь Западно-Таймырского угленосного района - один из крупнейших источников особо ценных коксующихся углей в России, наряду с Эльгинским угольным месторождением в Якутии и Элегестским в Тыве. Запасы Сырадасайского месторождения, поставленные на государственный учет в 2008 году, составляют около 5.7 млрд т и относятся преимущественно к жирным маркам угля (2Ж) - наиболее ценным для коксования и использования в металлургической промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит ООО "Северная Звезда", входящему в состав международной корпорации AEON. В апреле 2019 года между Сбербанком России и AEON было заключено соглашение по развитию Сырадасайского месторождения, включая создание угольного разреза мощностью 10 млн т в год.



"AK&M" от 21.07.2020