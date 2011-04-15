Samsung Electronics представила новый стерилизатор ультрафиолетом в комплекте с беспроводной зарядкой, который дезинфицирует мобильные устройства и другие предметы общего пользования, такие как зубные щетки и очки. Об этом говорится в сообщении компании.



Благодаря минималистичному дизайну этот стерилизатор позволяет сохранять ваши личные вещи гигиеничными в любое время и в любом месте.



Samsung Electronics Co., Ltd. один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира.



С 1991 года компания работает на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ расположена в Москве. Кроме того, в Москве действует исследовательский центр Samsung. Завод компании, выпускающий потребительскую технику Samsung, функционирует на территории Калужской области. В мае 2018 года компания открыла Центр искусственного интеллекта в России, который пополнил портфель подразделения Samsung Research и стал пятым научно-исследовательским учреждением Samsung в мире.



"AK&M" от 21.07.2020