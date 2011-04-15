Ингосстрах в Новосибирской области застраховал региональных предпринимателей на 3.5 млрд руб.

В июне 2020 года филиал Ингосстраха в Новосибирской области заключил 34 договора по направлению корпоративного бизнеса на общую сумму более чем 3.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Объектами страхования, согласно договорам, стали торговые центры, предприятия розничной и оптовой торговли, товары на складах, офисная и складская недвижимость, объекты сельскохозяйственного производства и другое имущество. Кроме того, были застрахованы различные грузы на общую страховую сумму более 500 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 21.07.2020