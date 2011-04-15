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21/07/2020
16:34

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0.6 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении банка.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7.9% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8.4%. Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0.5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 21.07.2020
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