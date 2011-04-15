Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

Цифровые финансовые активы (ЦФА) смогут выпускать любые юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели вне зависимости от резидентства, а приобретать — все желающие. Как говорится в сообщении Банка России, такие нормы содержатся в законопроекте "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который Госдума приняла сегодня, 21 июля, во втором чтении.



Законопроект устанавливает, что Банк России вправе определить признаки ЦФА, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.



Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определённым критериям.



Законопроектом также вводится определение цифровой валюты, которая не может являться средством расчёта. Вместе с тем владение цифровой валютой, её получение и передача законными способами допускаются только при условии её декларирования.



Принятие законопроекта позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид и иных мошеннических схем, а также будет способствовать развитию инновационных технологий, подчёркивает ЦБ.



"AK&M" от 21.07.2020