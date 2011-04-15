Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект уточняет понятие удалённой работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.



Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удалённой работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объёма работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора.



В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса.



Законопроект поддерживают все стороны социального партнёрства. С учётом высказанных замечаний ко второму чтению депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены в специальном расширенном постановлении. В частности, предполагается уточнить основания перевода работника на временную удалённую работу и установить перечень дополнительных оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Планируется также уточнить вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы на "удалёнке" и режимом рабочего времени и времени отдыха.





"AK&M" от 21.07.2020