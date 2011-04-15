ВЭБ.РФ и РЭЦ запускают новую систему поддержки российского экспорта с пилотным проектом в Китае

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр открывают в Китае Российскую торговую компанию (РТК) "Хуа Но Э Сян". Об этом говорится в сообщении РЭЦ.



Эта коммерческая структура поможет российским компаниям эффективно интегрироваться в местный рынок и в кратчайшие сроки приступить к экспорту своей продукции в КНР.



Уникальной отличительной особенностью РТК станет принцип "оплаты за результат": вознаграждение за свои услуги она получит только если обратившаяся российская компания успешно выйдет на местный рынок. В случае успеха аналогичные структуры будут созданы ВЭБ.РФ и РЭЦ в других государствах.



Практическая работа по запуску РТК поручена дочерним компаниям ВЭБ.РФ - ВЭБ Азия Лимитед, развивающей проекты ВЭБ.РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Российскому экспортному центру.



Председателем совета директоров компании назначен генеральный директор ВЭБ Азия Лимитед, генеральный представитель РЭЦ в Азии Артём Шаров.



"Хуа Но Э Сян" переводится как "Россия парит в согласии с Китаем". Название соответствует принципам китайского нэйминга и в расширенной версии трактуется как "Россия парит над всем миром в согласии с процветающим Китаем".



В соответствии с действующим китайским законодательством РТК вправе осуществлять торговые и импортно-экспортные операции, вести консалтинговую деятельность по широкому кругу вопросов, выступать агентом партнерских предприятий в целях решения конкретных задач по организации бизнеса в Китае, входить в акционерные капиталы других кампаний, участвовать в механизме обеспечения гарантий для китайских предприятий при импорте российской продукции, разрабатывать логистические схемы поставок и выступать агентом по транспортно-экспедиционному обслуживанию сделок в целях снижения рисков и издержек для обеих сторон внешнеторговой сделки.



РЭЦ будет выступать в роли головного офиса компании в России для взаимодействия с российскими экспортерами по принципу "одного окна". Компания подключена к разработанной РЭЦ информационной системе российских экспортно-ориентированных предприятий, чтобы иметь возможность отбора перспективных компаний-интересантов для удовлетворения спроса на китайском рынке. Имеются предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом российских поставщиков и китайскими импортерами в г.Пекине и г.Шанхае, провинциях Гуандун, Хэйлунцзян и Сычуань.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Российский экспортный центр входит в группу ВЭБ.РФ.



"AK&M" от 21.07.2020