В Красноярском крае построят архив налоговой службы России. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Здание архива построят в 25 км от Красноярска - в Железногорске, по адресу: улица Транзитная, дом 10. Проектными решениями, одобренными экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено разделение здания на три основные зоны: административно-бытовую, техническую и помещения архивного хранилища. Общая площадь двухэтажного здания архива составит 11.83 тыс. кв. м.



Продолжительность строительства централизованного архивного хранилища Федеральной налоговой службы России в Красноярском крае, финансирование которого планируется осуществлять полностью за счёт средств федерального бюджета, составит 36 месяцев. Генеральная проектная организация - ООО "Краевой инжиниринговый центр".



"AK&M" от 21.07.2020