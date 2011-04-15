Строительство участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе планируется завершить в 2022 году

Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Дмитровского до Ярославского шоссе планируется завершить в 2022 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Стройкомплекс.



"Этот участок хорды строится в стеснённых условиях: рядом дома, железная дорога, коммуникации. Идёт сложнейшая работа. Строители справляются со своими задачами. Задача - в 2022 году сдать этот участок. Он улучшит транспортную доступность порядка 800 тыс. жителей северо-востока столицы", - заявил С.Собянин.



По его словам, этот участок СВХ насыщен инженерными сооружениями.



"Здесь построят одну из крупнейших эстакад длиной 2.4 км", - сказал С.Собянин.



Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что запуск движения на этом участке СВХ будет проходить постепенно на отдельных элементах дороги.



"Постараемся максимально ускориться, чтобы большими участками запускать в работу", - подчеркнул А.Бочкарев.



Управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий Фабер доложил мэру, что на этом участке проведено более 20% работ.



"Основные работы выполнены по монтажу металлоконструкции, опорам пролетного строения. Эстакады строятся полным ходом. Также приступили к монтажу новых мостов через реки Яузу и Лихоборку", - отметил В.Фабер.



Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку СВХ до Алтуфьевского шоссе (2.4 км), от станции МЦК Ботанический сад до улицы Сельскохозяйственная (1.45 км), на пересечении СВХ с проспектом Мира (702 м).



Также возведут два путепровода через пути МЦК для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК Владыкино. Проект предусматривает сооружение трех мостов через реку Лихоборку и реконструкцию моста через реку Яузу.



Всего будет построено и реконструировано 22.6 км дорог.

"AK&M" от 21.07.2020