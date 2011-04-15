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21/07/2020
17:05

Nestle инвестирует 2.5 млн швейцарских франков для защиты и восстановления лесного заповедника Кавалли

Nestle установила партнёрские отношения с Министерством водных ресурсов и лесов Кот-д'Ивуара и инвестирует 2.5 млн швейцарских франков для защиты и восстановления лесного заповедника Кавалли и повышения устойчивости местных сельхозобщин. Об этом говорится в сообщении Nestle.

Инвестиции позволят финансировать усилия по прекращению обезлесения в лесном заповеднике и восстановлению деградировавших лесов. Проект будет реализован Лесным агентством Кот-д'Ивуара (SODEFOR) и Фондом Earthworm.

Nestle - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, основана в 1866 году. Компания ведёт бизнес в 189 странах мира. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов - от Nescafe или Nespresso, до БонПари и Быстров. Штаб-квартира "Нестле" находится в городе Веве (Швейцария). Основные бренды: Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel.


"AK&M" от 21.07.2020
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