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21/07/2020
17:26

Минсельхоз ожидает штатного проведения уборочной кампании и выполнения прогнозов по урожаю

Минсельхоз ожидает штатного проведения уборочной кампании и выполнения прогнозов по урожаю. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, на сегодняшний день намолочено уже 33.4 млн т зерна.

Ещё одной темой совещания стала деятельность Минсельхоза России, связанная с цифровизацией АПК. В настоящее время переходит в активную стадию реализация проекта по созданию "Единого окна", предусматривающего разработку информационной системы сбора статистических данных по направлениям деятельности ведомства. В ее рамках в том числе формируется аналитический блок, необходимый для повышения эффективности реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Созданная база данных и показателей уровня социально-экономического развития сельских территорий в разрезе населенных пунктов ляжет в основу формирования госполитики в этой сфере.

"AK&M" от 21.07.2020
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