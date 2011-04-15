Минсельхоз ожидает штатного проведения уборочной кампании и выполнения прогнозов по урожаю. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.



Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, на сегодняшний день намолочено уже 33.4 млн т зерна.



Ещё одной темой совещания стала деятельность Минсельхоза России, связанная с цифровизацией АПК. В настоящее время переходит в активную стадию реализация проекта по созданию "Единого окна", предусматривающего разработку информационной системы сбора статистических данных по направлениям деятельности ведомства. В ее рамках в том числе формируется аналитический блок, необходимый для повышения эффективности реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Созданная база данных и показателей уровня социально-экономического развития сельских территорий в разрезе населенных пунктов ляжет в основу формирования госполитики в этой сфере.



"AK&M" от 21.07.2020