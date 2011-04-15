Д.Мантуров и Е.Кошербаев подписали соглашение по строительству завода по выпуску минудобрений

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев подписали российско-казахстанское межправительственное соглашение о реализации проекта Минерально-химической компании "ЕвроХим" в Жамбылской области Казахстана "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений". Об этом говорится в сообщении ЕвроХима.



Проект ЕвроХима является одним из ключевых двухсторонних российско-казахстанских проектов в области развития производственной кооперации, поддерживается правительствами обоих государств и направлен на получение долгосрочного социально-экономического эффекта всеми участниками проекта.



На сегодняшний день ЕвроХим уже успешно завершил реализацию первого этапа проекта - по разведке и началу разработки месторождения фосфоритов, введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. т.



На основании подписанного соглашения станет возможным переход к реализации второго этапа проекта - расширению действующего производства и началу строительства в будущем году завода с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли. Работа химического предприятия обеспечит возможность создания не менее 1.2 тыс. новых рабочих мест в Жамбылской области, а также даст ощутимый импульс развитию сельского хозяйства и строительной отрасли, будет способствовать повышению продовольственной безопасности, увеличению экспортного потенциала Республики Казахстан, существенно упрочит интеграционные бизнес-процессы между Казахстаном и Россией.



АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" - один из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также некоторых видов индустриальной и горнорудной продукции.



Группа является вертикально-интегрированной компанией, деятельность которой включает как добычу полезных ископаемых, так и производство удобрений, а также логистические и сбытовые операции.



В начале 2018 года ЕвроХим приступил к опытно-промышленной эксплуатации калийного рудника в Усолье и продолжает разработку с нуля второго месторождения на объекте "ВолгаКалий" в России.



Головной офис компании расположен в городе Цуг, Швейцария, а производственные объекты находятся в Европе, Азии и странах СНГ. Штат компании насчитывает более 27 тыс. человек.



"AK&M" от 21.07.2020