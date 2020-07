Volkswagen развёртывает собственный сервис зарядки автомобилей в связи с выходом на рынок семейства автомобилей ID. Об этом говорится в сообщении компании.



Для этого выпускается карта We Charge, с которой клиенты смогут заряжать свои электромобили более чем в 150 тыс. пунктах общего пользования по всей Европе. Зарядная карта We Charge предоставит легкий доступ к этим точкам зарядки. У клиентов есть выбор из трёх индивидуальных тарифов, в том числе с эксклюзивными условиями для мощной сети зарядки IONITY. Карту We Charge можно будет забронировать и использовать с середины августа 2020 года.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen "Коммерческие автомобили" является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание лёгких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"AK&M" от 21.07.2020