"Газпром экспорт" в первом полугодии увеличил экспорт серы до 1.3 млн т

"Газпром экспорт" в первом полугодии 2020 года существенно увеличил объём экспорта серы по сравнению с плановыми показателями, поставив зарубежным покупателям порядка 1.3 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Этот период стал для компании рекордным за последние десять лет по объёмам отгрузки серы на экспорт при помощи водного транспорта.



Уже в первые месяцы навигации в марте–апреле поставки серы обеспечили обществу абсолютный рекорд за сопоставимый период в объёме более 270 тыс. т. В последующие месяцы вопреки кризису глобальной экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции объёмы экспорта серы водным транспортом также соответствовали самым высоким показателям за последние десять лет.



В условиях серьёзной конкуренции со стороны ближневосточных производителей "Газпром экспорт" не только сохраняет широкую географию поставок серы из портфеля группы "Газпром", но и продолжает планомерно её диверсифицировать. Так, удалось нарастить объём поставок на рынки стран "медного пояса" Африки, где сера востребована предприятиями по выщелачиванию руды. Укрепление позиций на этом рынке особенно важно, так как он является альтернативой основному рынку сбыта серы – производству фосфорных удобрений.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.







"AK&M" от 21.07.2020