Дайджест газеты "Ведомости" от 22 июля 2020 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 июля 2020 года.





УНИФИЦИРУЮТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ И ВЕЙПОВ



НЕКУРИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ПЭКИ И ПАСТИЛКИ - БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА



Госдума единогласно приняла во втором чтении пакет изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Альтернативные средства потребления никотина частью приравняли к сигаретам, а частью запретили.



Итоговые поправки к антитабачному закону разрабатывались долго, состояли из нескольких десятков пунктов, "решением коллег доволен", заявил "Ведомостям", один из разработчиков законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Третье чтение назначено на 22 июля.





"ПЛАТФОРМА" МОЖЕТ КУПИТЬ ЗДАНИЕ ЗАВОДА EFES В МОСКВЕ

ГРУППА ХОЧЕТ ПЕРЕСТРОИТЬ ЕГО В ГОРОДСКОЙ СКЛАД



Группа "Платформа" договаривается о приобретении здания завода Efes, расположенного на ул. Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знает консультант, работавший с другим претендентом на это предприятие. Сама сделка, по словам собеседников "Ведомостей", пока не закрыта, но переговоры "находятся в продвинутой стадии".





ОАК РАССМАТРИВАЕТ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ УВЕЛИЧЕННОГО SSJ100

РАНЕЕ КОМПАНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ, НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ ЗАКАЗА, ОТ СОЗДАНИЯ ЕГО УМЕНЬШЕННОЙ ВЕРСИИ





Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию "Ростех") рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. Изучаются различные варианты размерности: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке, утверждают трое собеседников "Ведомостей".





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"AK&M" от 22.07.2020