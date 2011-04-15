Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 июля 2020 года.



ФОНД БЕЗ ФЛАНГОВ

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ГОССТРУКТУРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УЩЕРБОМ





Как стало известно "Ъ", крупная промышленность резко раскритиковала создание единого ликвидационного фонда для устранения экологического ущерба. Он задумывался как способ решения проблем брошенных активов обанкротившихся недропользователей. Промышленники опасаются введения очередного неналогового платежа, что приведет к повышению финансовой и административной нагрузки, а также непрозрачности использования взносов от компаний, которые собеседники "Ъ" исчисляют миллиардами. По мнению экспертов, новые затраты будут переложены на потребителей промышленной продукции.





СЕРГЕЙ ФУРГАЛ СТАНОВИТСЯ БЕЗЗАЩИТНЫМ

ДВУХ АДВОКАТОВ ЭКС-ГУБЕРНАТОРА СЛЕДСТВИЕ ОТВЕЛО ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет приступил к отводу адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующие постановления уже изготовлены в отношении двоих из четырех защитников. По мнению защиты, конечная цель следствия - нейтрализовать весь адвокатский корпус, мешающий СКР договориться с обвиняемым о признании. Как выяснилось, предвидел такое развитие событий и сам Сергей Фургал, приказавший адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг изъявит желание взять на себя инкриминируемые преступления.





В ПОЛИЦИИ ХОТЯТ САЖАТЬ ПО ПРОТОКОЛАМ

ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ МВД ОБ УПРОЩЕНИИ УГОЛОВНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА





Как стало известно "Ъ", МВД разработало законопроект о введении так называемого особого порядка досудебного производства. Ведомство предлагает в тех случаях, когда преступление было совершено "в условиях очевидности" и, соответственно, не требует сбора доказательств, заменить традиционную форму дознания на упрощенный, так называемый протокольный порядок, при котором расследование занимает не более десяти дней. Это, по замыслу МВД, позволит разгрузить органы дознания, а также гарантировать гражданам максимально быстрый доступ к правосудию. Генпрокуратура не согласилась с предложением полицейских, считая, что действующее законодательство содержит достаточные гарантии защиты прав всех участников уголовного судопроизводства, а адвокаты полагают, что квалификация дознавателей недостаточна для обеспечения качественного разбирательства в предлагаемом формате.





ФУД-ХОЛЛОУИН

НА ГАСТРОРЫНКАХ ПОКАЗАЛСЯ КРИЗИС



Начавшийся кризис вынуждает операторов фуд-холлов пересмотреть часть своих проектов. Так, Zemskiy Group решила закрыть часть своих заведений Eat Market из-за невозможности договориться с собственниками помещений. Рынок общепита из-за пандемии столкнулся с падением выручки на 70%. Быстро восстановить обороты мешают сохраняющийся во многих компаниях удаленный режим работы и сокращение доходов москвичей.





КАРТАМ НЕ ИДУТ КЛИЕНТЫ

СЕГМЕНТ ПОКА НЕ МОЖЕТ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРИЗИСА



Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. Перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков. Карты остаются наиболее рисковым продуктом, по ним сохраняются жесткие требования к заемщику, отмечают банкиры. Кроме того, добавляют эксперты, кредитные карты могли потерять привлекательность с сокращением программ лояльности.





"ТЕХНОСЕРВ" РАЗДЕЛИЛСЯ В СУДЕ

К СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ПРЕДЪЯВИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О БАНКРОТСТВЕ



В Арбитражный суд Москвы поступило требование о банкротстве одной из ключевых компаний контролируемой ВТБ IT-группы "Техносерв" - АО "Техносервъ А/С". Истцом выступила структура "Техносерв Консалтинг", принадлежащая партнеру экс-владельцев Промсвязьбанка и всей группы "Техносерв" братьев Ананьевых. В "Техносерве" считают, что истец порочит деловую репутацию группы, а эксперты указывают, что после перехода к ВТБ она сохранила крупных заказчиков, хотя "о былых масштабах бизнеса речь уже не идет".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 22.07.2020