Нефтяные цены показали рост по всей кривой фьючерсов на горизонте года

Во вторник нефтяные цены наконец преодолели зону сопротивления $43,8–44 за баррель Brent и показали рост по всей кривой фьючерсов на горизонте года. В то же время ближе к вечеру ряд негативных новостей остановили волну покупок. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Ближайшие контракты на эталонные сорта Brent и WTI во вторник выросли примерно на $1 на фоне улучшившегося сентимента на мировых площадках. Утром стало известно, что страны ЕС наконец смогли прийти к соглашению о программе поддержки экономики объемом 750 млрд евро. После нескольких дней тяжелых переговоров такое беспрецедентное для Европы соглашение стало драйвером для всех мировых площадок. Дополнительным позитивом стали многочисленные новости о прогрессе, который достигнут в разработке вакцины от коронавируса. Успешная разработка препарата снижает риски новой волны локдаунов из-за коронавируса и смягчает угрозу для спроса на нефть.



Однако вечером нефтяные цены начали терять позиции. Президент США Д.Трамп в ходе своего первого за несколько месяцев брифинга, посвященного пандемии, заявил, что вспышка COVID-19 в ближайшее время может усилиться перед тем, как пойдет на спад. Публичное признание президентом той проблемы, которая, впрочем, давно прослеживается в статистических данных, несколько насторожила рынки.



Еще одним тревожным звоночком стала статистика от Американского института нефти (API) по запасам в США. По данным API запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7.5 млн баррелей по сравнению с прогнозами снижения на 2.1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 716 тыс. баррелей. Запасы бензина упали на 2 млн баррелей (прогноз -0.62 млн), запасы дистиллятов сократились на 1.4 млн баррелей (прогноз -1.4 млн).



Фьючерсы на Brent после 11 часов по МСК сформировали мощный импульс и пробили сопротивление $43.8. Около 17 часов котировки развернулись в районе $44.8 и начали слабеть, указывая на спекулятивный характер предыдущего роста. С утра котировки формируют ретест ставшего зеркальным уровня $43.8 и пытаются удержать занятые позиции. Если это удастся, то можно увидеть еще одно движение вверх к закрытию гэпа на $45.2. Если нет, то цены могут перейти к коррекции с возможностью падения к $37–38 в наиболее негативном сценарии.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0.5% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 22.07.2020