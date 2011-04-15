"Вертолеты России" начали испытания Ми-8АМТШ-ВН

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех начал цикл летных испытаний нового военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Об этом говорится в сообщении компании.



Первый полет вертолета состоялся в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова. Новая боевая машина, предназначенная для высадки и огневой поддержки десантов, а также проведения специальных операций, оснащена новейшим оборудованием, усиленным вооружением и защитой.



Испытания позволят оценить аэродинамические и летно-технические характеристики вертолета, маневренность, устойчивость и управляемость машины, а также надежность и эффективность работы системы вооружения и средств защиты.



Опытный образец вертолета, изготовленный на Улан-Удэнском авиационном заводе и дооборудованный в НЦВ "Миль и Камов", ранее демонстрировался на крупнейших российских отраслевых выставках. Концепция нового ударно-транспортного вертолета получила высокую оценку также у иностранных военных делегаций. На форуме "Армия-2019" был заключен контракт с Министерством обороны РФ на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении.



Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных операций и огневой поддержки до обеспечения действий сил специального назначения. Основа новой несущей системы вертолета - усовершенствованный несущий винт с цельнокомпозитными лопастями современной аэродинамической компоновки. Применение усовершенствованного несущего винта, имеющего более высокую тягу, в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить тяговооруженность, маневренность, скорость полета, получить новые характеристики при работе в высокогорье и жарком климате. Другой важной особенностью несущей системы Ми-8АМТШ-ВН является более эффективный Х-образный рулевой винт.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть и защищенность, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, титановой и кевларовой бронезащитой и другими конструктивными мерами. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолёта, но и десант в грузовой кабине. Благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам значительно расширены возможности Ми-8АМТШ-ВН в части высадки десантов.



Машина вооружена пулемётами калибра 12.7 мм. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащён также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.



АО "Улан-Удэнский авиационный завод" - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



"AK&M" от 22.07.2020