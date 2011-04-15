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22/07/2020
10:18

Adevinta приобретает eBay Classifieds Group

Adevinta ASA заключила окончательное соглашение о приобретении 100% в eBay Classifieds Group на $9.2 млрд. Об этом говорится в сообщении Adevinta.

По условиям соглашения eBay получит $2.5 млрд денежными средствами и около 540 млн акций Adevinta (44%). Adevinta выпустит голосующие акции в объеме 33.3% и новый выпуск не голосующих акций на оставшуюся долю.

Объединенная компания будет работать в 20 странах, охватывая 1 млрд человек с тремя миллиардами посещений в месяц.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2021 года.
Citigroup выступает в качестве финансового советника Adevinta, а Skadden и BAHR - юридических консультантов. Barclays, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Wiersholm представляют интересы Schibsted. Goldman Sachs и LionTree - финансовые советники eBay; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - юрисконсульты.

Adevinta предоставляет технологические услуги для связи покупателей с продавцами. Портфель Adevinta охватывает 35 цифровых продуктов и веб-сайтов и привлекает 1.5 млрд клиентов в месяц.

eBay Inc. - мировой лидер в области торговли, включая рынок объявлений. Компания основана в 1995 году в Сан-Хосе (Калифорния).


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