Adevinta приобретает eBay Classifieds Group

Adevinta ASA заключила окончательное соглашение о приобретении 100% в eBay Classifieds Group на $9.2 млрд. Об этом говорится в сообщении Adevinta.



По условиям соглашения eBay получит $2.5 млрд денежными средствами и около 540 млн акций Adevinta (44%). Adevinta выпустит голосующие акции в объеме 33.3% и новый выпуск не голосующих акций на оставшуюся долю.



Объединенная компания будет работать в 20 странах, охватывая 1 млрд человек с тремя миллиардами посещений в месяц.



Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2021 года.

Citigroup выступает в качестве финансового советника Adevinta, а Skadden и BAHR - юридических консультантов. Barclays, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Wiersholm представляют интересы Schibsted. Goldman Sachs и LionTree - финансовые советники eBay; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - юрисконсульты.



Adevinta предоставляет технологические услуги для связи покупателей с продавцами. Портфель Adevinta охватывает 35 цифровых продуктов и веб-сайтов и привлекает 1.5 млрд клиентов в месяц.



eBay Inc. - мировой лидер в области торговли, включая рынок объявлений. Компания основана в 1995 году в Сан-Хосе (Калифорния).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"