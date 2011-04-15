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22/07/2020
10:53

"Газпром нефть" внедрила цифровую систему учета авиатоплива

Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - перешел на цифровой коммерческий учет авиатоплива при заправке воздушных судов в международном аэропорту "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении компании.

Новая система повысит эффективность и скорость операций при заправке авиатопливом: авиакомпании-партнеры смогут сократить время оформления первичной документации при обслуживании самолетов и в режиме онлайн получать данные о количестве заправленного топлива на каждом рейсе.

Объем инвестиций "Газпромнеть-Аэро" в разработку и внедрение цифрового проекта составил свыше 430 млн руб.

Перед запуском системы в промышленную эксплуатацию все аэродромные топливозаправщики "Газпром нефти" в "Шереметьево" были дополнительно оборудованы системами промышленной автоматики, цифровыми системами измерения массы выданного топлива, модулями связи, терминалами водителя и принтерами. Теперь во время заправки вся информация по параметрам выдачи топлива "в крыло" доступна в онлайн-режиме. Автоматическая система следит за процессом и прекращает заправку при достижении заданной массы топлива в баках воздушного судна. GSM-модуль передает информацию о заправке на сервер "Газпромнефть-Аэро", а мобильный принтер на месте распечатывает сформированный отчетный документ.

Автоматизированный коммерческий учет авиатоплива позволяет существенно сократить время оборота первичных учетных данных и счет-фактур. Система полностью контролирует расчет массы выданного топлива, заполнение первичной документации после заправки воздушного судна, соблюдение последовательности технологических операций. Новый автоматизированный комплекс включен в единую корпоративную систему "Нефтеконтроль - Газпром нефть" и позволяет повышать эффективность онлайн-мониторинга движения авиатоплива от нефтеперерабатывающего завода до крыла воздушного судна.

Компания планирует запустить аналогичную систему в международных аэропортах Новосибирска, Мурманска, Ульяновска, Читы, Саратова и других городов.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года "Газпромнефть-Аэро" является стратегическим партнером Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.

"AK&M" от 22.07.2020
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