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22/07/2020
10:58

В Крыму отремонтируют железную дорогу

В Крыму отремонтируют железную дорогу. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

Проектами, достоверность определения сметной стоимости реализации которых подтвердил Крымский филиал ведомства, предусмотрен капитальный ремонт на железнодорожной линии, связывающей Джанкой и Феодосию. Работы пройдут в пределах перегона Разъезд - станция Азовская на участках протяженностью 6.2 км, 0.8 км и 2.4 км, а также на перегоне станция Азовская - Разъезд на участках длиной 3.2 км и 2.7 км.

Здесь заменят элементы верхнего строения пути, очистят загрязненный щебеночный балласт, проведут его досыпку и балластировку новым, уложат плети бесстыкового пути, усилят земельное полотно и выполнят иные необходимые работы. Скорость движения на отремонтированных участках составит до 80 км/ч для грузовых и до 120 км/ч для пассажирских поездов.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФГУП "Крымская железная дорога". Генеральный проектировщик - ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщения".

"AK&M" от 22.07.2020
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