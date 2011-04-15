Ленинградское УФАС оштрафовало ПТП на 220.4 млн руб.

Ленинградское УФАС России оштрафовало ООО "ПТП" на 220.4 млн руб. Об этом говорится в сообщении службы.



Генеральному директору назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Разбирательства с ПТП длятся с 2018 года, когда с заявлением на противоправные действия стивидора обратилось АО "Роснефтефлот". Порт Приморск принял "Руководство по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ПТП, которое противоречит нормам действующего законодательства в области морского судоходства. Требования руководства, направленные на искусственное ограничение круга лиц, оказывающих буксирные услуги, привели к устранению конкуренции на рынке буксирных услуг в акватории порта Приморск.



УФАС расценило данные действия как злоупотребление доминирующим положением, признав ПТП виновным в нарушении пункта 9 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции". Решение УФАС подтверждено судами. Штраф за данное нарушение составил 185 млн руб.



После судебных разбирательств ПТП не прекратил нарушение антимонопольного законодательства. "Руководство по обработке судов…" вышло в новой редакции и содержало те же требование, что и предыдущий документ, признанный незаконным. По данному факту было возбуждено новое антимонопольное дело, завершившееся установлением вины стивидора.



Представитель порта с вменяемым правонарушением не согласился, ходатайствуя о прекращении производства на основании того, что хозсубъект не может быть привлечен к административной ответственности дважды за одно и то же правонарушение.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Прибыль НМТП по МСФО за 2019 год выросла в 3.5 раза до $943.28 млн с $268.111 млн годом ранее. Консолидированная выручка Группы НМТП за 2019 год составила $866.4 млн, что на 8.9% меньше, чем за 2018 год. Показатель EBITDA сократился на 3.4% до $646.48 млн с $669.433 млн.



"AK&M" от 22.07.2020