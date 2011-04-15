РАД готовит к продаже два офисных здания в Москве по начальной цене 215.8 млн руб.

Российский аукционный дом готовит к продаже два офисных здания.



Как говорится в сообщении РАД, продажа пройдёт по поручению ООО "СБК-Обувь", входящей в группу компаний Сбербанка.



Здания, площадью 962.6 и 1.566 тыс. кв. м расположены в Москве на улице 2-я Хуторская, дом 29, строение 3 и строение 4. Вместе со зданиями владельцу перейдет право аренды земельного участка площадью 4.8 тыс. кв. м.



Начальная цена - 215.8 млн руб. Минимальная цена - 75.2 млн руб.



Продажа пройдёт на электронной площадке ЭТП РАД Lot-online посредством запроса предложений. О дате будет объявлено дополнительно.



"AK&M" от 22.07.2020