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22/07/2020
11:43

РАД готовит к продаже два офисных здания в Москве по начальной цене 215.8 млн руб.

Российский аукционный дом готовит к продаже два офисных здания.

Как говорится в сообщении РАД, продажа пройдёт по поручению ООО "СБК-Обувь", входящей в группу компаний Сбербанка.

Здания, площадью 962.6 и 1.566 тыс. кв. м расположены в Москве на улице 2-я Хуторская, дом 29, строение 3 и строение 4. Вместе со зданиями владельцу перейдет право аренды земельного участка площадью 4.8 тыс. кв. м.

Начальная цена - 215.8 млн руб. Минимальная цена - 75.2 млн руб.

Продажа пройдёт на электронной площадке ЭТП РАД Lot-online посредством запроса предложений. О дате будет объявлено дополнительно.

"AK&M" от 22.07.2020
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