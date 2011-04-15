Суд предотвратил вывод имущества застройщика в ЖК "Академ-Палас"

Арбитражный суд Москвы отказал юридическим лицам во включении в реестр требований участников строительства по недостроенному объекту - жилому комплексу "Академ-Палас" на западе столицы. Об этом сообщил Стройкомплекс.



"Компании ООО "Карголис" и ООО "АкадемПалас" добивались включения в реестр, чтобы претендовать на получение жилых и нежилых площадей по договорам долевого участия, заключенным с АО "Объединённая строительная компания" (ОСК). Суд признал недействительность таких договоров. Это позволило предотвратить вывод ликвидного имущества застройщика", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении.



По её словам, по пяти договорам АО "ОСК" с ООО "АкадемПалас" не была произведена оплата и помещения не были реализованы физическим лицам. Таким образом, в конкурсную массу возвращены жилые помещения площадью порядка 19.1 тыс. кв. м и 768 машиномест.



"Все сделки заключались в период, когда ОСК уже была в предбанкротном состоянии и имела долги перед кредиторами. К тому моменту стройка в жилом комплексе не велась с 2014 года", - пояснила А.Пятова.



Напомним, инвестконтракт на строительство ЖК "Академ-Палас" на проспекте Вернадского, владение 78, участок 2 в районе Тропарево-Никулино был заключен в 2003 году. Для застройки выделялась площадка, находящаяся в федеральной собственности. В отношении АО "ОСК" с ноября 2018 года введена процедура конкурсного производства.



В рамках банкротства застройщика объект передан на достройку Московскому фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Решение принято 13 июля 2020 года Арбитражным судом Москвы.



Следующим шагом станет заключение между Фондом и конкурсным управляющим договора о передаче участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательствами застройщика.



"AK&M" от 22.07.2020