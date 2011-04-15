Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/07/2020
11:57

Новую ж/д платформу планируют построить рядом со станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии московского метро

Новую железнодорожную платформу планируют построить рядом со станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Кроме того, ещё одну новую станцию откроют в районе Аминьевского шоссе. Она войдёт в состав крупного транспортно-пересадочного узла, связанного со строящейся станцией метро Большой кольцевой линии. Ещё одна станция появится рядом с платформой в Крекшино", - сказала Ю.Княжевская.

"Совместно с Российскими железными дорогами мы занимаемся реконструкцией направления от Апрелевки до Киевского вокзала. Обновление этого участка позволит нам запустить поезда фактически в режиме наземного метро, с пятиминутными интервалами и без дневного перерыва. Эта линия будет интегрирована в общую систему городского пассажирского транспорта и обеспечена всей необходимой современной инфраструктурой, комфортной для пассажиров", - пояснила Ю.Княжевская.

По её словам, прилегающие территории благоустроят: улучшат существующие и построят новые платформы, реконструируют улично-дорожную сеть. Также запустят дополнительные маршруты наземного пассажирского транспорта для улучшения доступности станций.

Проекты предполагают строительство внеуличных пешеходных переходов, обустройство велопарковок, стоянок такси и личного транспорта.

Сейчас обсуждается вопрос строительства соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, что потребует возведения дополнительного моста через Москву-реку.

"AK&M" от 22.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100