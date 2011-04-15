Новую ж/д платформу планируют построить рядом со станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии московского метро

Новую железнодорожную платформу планируют построить рядом со станцией "Минская" Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Кроме того, ещё одну новую станцию откроют в районе Аминьевского шоссе. Она войдёт в состав крупного транспортно-пересадочного узла, связанного со строящейся станцией метро Большой кольцевой линии. Ещё одна станция появится рядом с платформой в Крекшино", - сказала Ю.Княжевская.



"Совместно с Российскими железными дорогами мы занимаемся реконструкцией направления от Апрелевки до Киевского вокзала. Обновление этого участка позволит нам запустить поезда фактически в режиме наземного метро, с пятиминутными интервалами и без дневного перерыва. Эта линия будет интегрирована в общую систему городского пассажирского транспорта и обеспечена всей необходимой современной инфраструктурой, комфортной для пассажиров", - пояснила Ю.Княжевская.



По её словам, прилегающие территории благоустроят: улучшат существующие и построят новые платформы, реконструируют улично-дорожную сеть. Также запустят дополнительные маршруты наземного пассажирского транспорта для улучшения доступности станций.



Проекты предполагают строительство внеуличных пешеходных переходов, обустройство велопарковок, стоянок такси и личного транспорта.



Сейчас обсуждается вопрос строительства соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, что потребует возведения дополнительного моста через Москву-реку.



"AK&M" от 22.07.2020