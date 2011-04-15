РТ Лабс и "Компьютерные интеллектуальные системы" зарегистрировали совместное предприятие РТ КИС

РТ Лабс (дочерняя компания Ростелекома), и "Компьютерные интеллектуальные системы" ("КИ системы") зарегистрировали совместное предприятие "РТ Комплексные инновационные системы" (РТ КИС), цель которого - развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации. Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные диспетчерские службы скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф (СМК), обеспечивает автоматизацию всех процессов работы станций СМП и СМК от момента поступления вызова до формирования отчетной документации, осуществляет обмен данными с внешними информационными системами (ЕМИАС, "Система-112", ТФОМС, РМИС, ЕГИС и другие) и поддерживает работу с актуальной базой Федеральной информационной адресной системы.



Встроенная телематическая платформа КИС СМП даёт возможность одновременно подключать более 10 тыс. комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС различных производителей. Мобильное приложение автоматизирует рабочее место выездной медицинской бригады, благодаря чему врачи получают доступ к информации о вызове и истории болезни пациента в онлайн-режиме. Приложение доступно для устройств на базе Android, работа в нем полностью синхронизирована со стационарной версией системы, поддерживается онлайн- и офлайн-режимы.



КИС СМП существенно повышает оперативность и качество работы выездных бригад - среднее время приема вызова сократилось в несколько раз, время ожидания уменьшилось на 30%. Сейчас система ежесуточно обслуживает более 13 тыс. вызовов.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.07.2020