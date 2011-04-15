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22/07/2020
11:59

Банк "Русский Стандарт" предложил своим клиентам по эквайрингу сервис для создания программ лояльности от Visa

Банк "Русский Стандарт" предоставляет инновационный сервис международной платёжной системы Visa, который поможет торговым точкам быстро создавать программы лояльности для клиентов и адаптировать их в зависимости от потребностей бизнеса – VCES (Visa Card Eligiability Service). Об этом говорится в сообщении банка.

Банк "Русский Стандарт" подключил к сервису POS-терминалы сети кафе "Хлеб насущный". Она предоставит скидки на напитки на вынос в размере 50% от их цены для клиентов, оплачивающих покупки премиальными картами Visa.

Торгово-сервисные предприятия могут подключить новую услугу VCES в рамках эквайринга от банка "Русский Стандарт". Инновационное решение позволит клиентам банка выбрать одну из уже готовых предложенных программ и настроить её под свои нужды, значительно сэкономив время и деньги.

При использовании VCES торгово-сервисное предприятие самостоятельно определяет критерии для своей программы лояльности и загружает условия предоставления скидок и бонусов в интерфейс сервиса. После этого бонусная программа готова к работе. Во время оплаты клиентом товара или услуги картой Visa или токеном, платежный терминал связывается с сервисом, определяет уровень и статус участника в программе лояльности и пересчитывает стоимость покупки с учетом скидок. Информацию о предоставленной скидке покупатель получает на чеке и в уведомлении о списании средств на мобильном устройстве.

АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.


"AK&M" от 22.07.2020
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