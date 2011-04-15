В компании "Информационные спутниковые системы" организуют производство гибких волноводных секций

В компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (ИСС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") стартовали работы по организации собственного производства гибких волноводных секций. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



До конца 2020 года в штамповочно-механическом цехе компании ИСС планируется организовать полный цикл производства гибких волноводных секций.



Решение об организации собственного производства этих изделий было принято руководством Решетнёвской фирмы ввиду специфичности продукции, высоких требований к её техническим характеристикам и срокам изготовления, а также с целью увеличения доли собственных работ в реализации проектов по созданию космических аппаратов.



Компания ИСС будет изготавливать гибкие волноводные секции из бериллиевой бронзы с разными размерами сечений. Для этого на новом производственном участке установят 11 единиц технологического оборудования, семь из которых разработаны и изготовлены в подразделениях Решетнёвской фирмы.



Гибкие волноводные секции обеспечивают компенсацию деформаций, возникающих из-за повышенной тепловой нагрузки, и тем самым предотвращают повреждение конструкций волноводов и бортовых приборов в ходе штатной эксплуатации спутников.



"AK&M" от 22.07.2020