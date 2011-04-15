ВТБ предоставляет проектное финансирование ЖК "Остафьево"

Банк ВТБ и группа "Самолёт" подписали кредитное соглашение на финансирование проекта "Остафьево". Об этом говорится в сообщении банка.



Сумма кредита составила 10.4 млрд руб. Полученные средства будут направлены на финансирование второй очереди жилого комплекса "Остафьево". В рамках данного этапа будут введены в эксплуатацию 4 корпуса высотой 14 этажей и общей площадью 166 тыс. кв. м. Строительство планируется завершить в III и IV кварталах 2021 года.



Для покупателей ЖК "Остафьево" также доступны специальные условия ипотечного кредитования в банке ВТБ по ставке от 0.5% годовых на первый год кредитования за счёт субсидирования из средств застройщика и 6.5% на оставшийся период кредитования при условии оформления комплексного страхования, минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости приобретаемого объекта и сумме кредита до 12 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 22.07.2020