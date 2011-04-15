Банк "Зенит" снизил ставки по ипотеке

Банк "Зенит" понизил ставки по кредитам на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8.29% годовых. Минимальный первоначальный взнос также снижен до 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости.



Ипотека сроком от 1 года до 25 лет по ставке от 8.29% годовых предоставляется на приобретение строящегося жилья стоимостью от 7 млн руб. На покупку готовой недвижимости от 7 млн руб. действует ставка от 8.49% годовых. При сумме менее 7 млн руб. ставка увеличивается на 0.5%. Максимальная сумма кредита составит до 20 млн руб. для Москвы и до 15 млн руб. для остальных регионов России.



Предусмотрено использование материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита. Для зарплатных клиентов действуют специальные условия. Подать заявку можно можно дистанционно на сайте банка или в мобильном приложении "Зенит Онлайн". Банк также предоставляет ипотеку на приобретение машино-места, гаража или кладовой. Ставка по кредиту от 9.79% годовых, первоначальный взнос снижен до 20%.



Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков составляет от 8.49% годовых. Сумма кредита до 25 млн руб. для Москвы и области и до 15 млн руб. для остальных регионов. Максимальный срок – 25 лет.



Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).



"AK&M" от 22.07.2020