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22/07/2020
13:13

Новикомбанк и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.

Главная цель двустороннего соглашения – развитие долгосрочного партнёрства и оказание финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности республики.

Документ подписали заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Фанис Хакимуллин и управляющий филиалом Новикомбанка в Казани Ренат Шакиров.

АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".

Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".

"AK&M" от 22.07.2020
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