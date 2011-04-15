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22/07/2020
13:39

Enel Green Power приступила к строительству проекта Lily Solar + Storage

Enel Green Power приступила к строительству проекта Lily Solar + Storage, своего первого гибридного проекта в Северной Америке, который объединяет возобновляемую энергетическую установку с аккумуляторными батареями. Об этом говорится в сообщении компании.

Соединяя две технологии, Enel может накапливать энергию, вырабатываемую возобновляемыми установками, и поставлять ее по мере необходимости, например, чтобы помочь сгладить подачу электроэнергии в сеть или в периоды высокого спроса на электроэнергию. В дополнение к проекту хранения солнечной энергии Lily, Enel планирует установить примерно 1 ГВт ёмкости аккумулятора на свои новые и существующие проекты в области использования энергии ветра и солнца в Соединенных Штатах в течение следующих двух лет.

Enel - это многонациональная энергетическая компания и ведущий интегрированный игрок на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. Это крупнейшая европейская энергетическая компания по показателю EBITDA от обычных видов деятельности. Компания представлена в более чем 30 странах по всему миру и генерирует энергию в объеме более 88 ГВт установленной мощности. Enel распределяет электроэнергию через сеть протяжённостью более 2.2 млн км и обеспечивает около 74 млн конечных коммерческих и бытовых потребителей по всему миру. Группа имеет самую большую клиентскую базу среди европейских компаний. Бизнес линия Enel Green Power, специализирующаяся в сфере ВИЭ, уже управляет более 46 ГВт мощности от ветровых, солнечных, геотермальных и гидроэлектростанций в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Океании.

"AK&M" от 22.07.2020
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