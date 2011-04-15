Инвестиции в увеличение производства аммиака в Великом Новгороде составят $34 млн, Акрон

Инвестиции в увеличение производства аммиака в Великом Новгороде составят $34 млн. Об этом говорится в сообщении Акрона, который на своей площадке реализует проект по увеличению мощности агрегата "Аммиак-4" до 2.5 тыс. т в сутки, что на 21% выше первоначальной проектной мощности.



На данный момент на площадке цеха смонтировано основное оборудование - реактор теплообменного риформинга по технологии датской компании Хальдор Топсе (HTER). Аппарат весом около 180 т, высотой 18 м и диаметром почти 4 м возьмет на себя до 20% сырьевого газа и значительно повысит производительность отделения конверсии цеха. Мировой опыт использования в промышленности такого оборудования насчитывает более 15 лет и показал его эффективность и длительный срок службы.



Ранее по проекту был выполнен монтаж двух градирен ВОЦ-14 и ВОЦ-14С, дополнительных аппаратов воздушного охлаждения, нового теплообменного оборудования и насоса продукционного аммиака. Для повышения энергоэффективности проведена доработка котла ПАР-100.



Пусковые операции агрегата "Аммиак-4" намечены на конец 2020 года. Они будут совмещены с первым капитальным ремонтом агрегата, который работает с учетом четырехлетнего цикла пробега. Завершение проекта по модернизации позволит увеличить мощность агрегата "Аммиак-4" до 900 тыс. т продукта в год. При этом общий объём производства аммиака на новгородском предприятии вырастет до 2.2 млн т в год.



Аммиак-4 ПАО "Акрон" - один из крупнейших в Европе агрегатов по производству аммиака. Это самый значительный инвестиционный проект на новгородской площадке ПАО "Акрон" за последние десятилетия и первый агрегат аммиака, построенный российскими специалистами со времен распада СССР без привлечения иностранной рабочей силы и на основе проектной документации, подготовленной российским проектным институтом - ООО "Новгородский ГИАП". Запуск агрегата состоялся в 2016 году в присутствии президента России Владимира Путина. Инвестиции в проект составили около $500 млн.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (АО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу и разрешением на разведку на 10 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). "Акрон" также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона за 2019 год по МСФО выросла на 86% до 24.786 млрд руб. по сравнению с 13.318 млрд руб. годом ранее. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 80% до $383 млн с $212 млн. Выручка выросла на 6% до 114.835 млрд руб. со 108.062 млрд руб. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 3% до $1.774 млрд с $1.723 млрд. Показатель EBITDA снизился на 4% до 35.749 млрд руб. с 37.053 млрд руб. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA снизился на 7% до $552 млн с $591 млн.



Чистый убыток Акрона по МСФО за I квартал 2020 года составил $153 млн против $133 млн прибыли годом ранее. Выручка упала на 5% и составила $423 млн, показатель EBITDA - на 31% до $110 млн.



Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 2019 год выросла на 81% до 19.531 млрд руб. с 10.81 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1% и составила 67.112 млрд руб. по сравнению с 67.754 млрд руб. Прибыль от продаж составила 17.588 млрд руб., что на 23% ниже показателя за предыдущий год - 22.744 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль от продаж плюс амортизация основных средств и нематериальных активов) снизился на 17% до 22.996 млрд руб. с 27.602 млрд руб.



"AK&M" от 22.07.2020