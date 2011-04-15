Малые и средние предприятия Москвы получат субсидии и гранты на сумму более 50 млн руб. Об этом сообщила столичная мэрия.



"Специалисты за неделю одобрили 85 заявок на субсидии и гранты для малого и среднего бизнеса на сумму 51.62 млн руб. 10 июля стартовал новый этап приёма заявок. Он продлится до конца августа", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.



Комиссия одобрила 21 заявку на сумму 17.06 млн руб. от предпринимателей, работающих по договорам франшизы. Субсидия для франчайзи позволяет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, выплату вознаграждений правообладателю и коммунальные услуги. По этому виду поддержки компании могут получить до одного миллиона рублей.



Кроме того, вынесены положительные решения по 47 заявкам на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности на общую сумму около 9.386 млн руб. Эта субсидия покрывает расходы на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. Учитываются мероприятия, прошедшие с 1 января 2019 года до подачи заявки. Максимальный размер кешбэка - 350 тыс. руб. для российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных, но не более 50% от понесённых расходов.



Две компании получат 570.285 тыс. руб. для компенсации затрат на продвижение своей продукции с помощью сервисов доставки еды. Субсидия позволяет предпринимателям возместить до половины суммы комиссии агрегаторов. Её максимальный размер составляет 700 тыс. руб.



Также приняты решения о выделении 11.35 млн руб. для трёх компаний, которые позволят им компенсировать затраты на выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности. Сумма возмещения рассчитывается исходя из размера ключевой ставки, установленной Центральным Банком России на день подачи заявки. Пять компаний получат субсидии на приобретение оборудования - 10.313 млн руб. в общей сложности. Максимальный размер такой выплаты составляет 10 млн руб.



Три одобренных комиссией обращения связаны с субсидиями на инжиниринг: заявители получат 2.536 млн руб. Этот вид поддержки позволяет возместить до 50% понесённых расходов, но не более 50 млн руб.



Четыре столичные организации смогут воспользоваться субсидией на обучение сотрудников. Совокупный размер компенсаций составляет 405.38 тыс. руб. Эта субсидия распространяется на затраты по программам среднего и дополнительного профессионального образования сотрудников. Кроме того, возмещению подлежит оплата программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA). Размер выплаты на одного человека может достигать 120 тыс. руб., суммарно на компанию - до 10 млн руб. Компенсировать можно до 95% затрат.



"К этому моменту комиссией были вынесены решения о выделении субсидий и грантов 508 предприятиям на общую сумму более 714 млн руб.", - добавил А.Фурсин.



"AK&M" от 22.07.2020