"РЖД Логистика" отправила рефрижераторный контейнер с продуктами питания из Нижнего Новгорода в Китай

Нижегородский филиал АО "РЖД Логистика" успешно осуществил пробную отправку в Китай 20 т маргарина в 40-футовом рефрижераторном контейнере с поддержанием необходимого температурного режима. Об этом говорится в сообщении компании.



В качестве дополнительных услуг компания организовала автомобильную доставку инновационного контейнера под погрузку на Нижегородский масложировой комбинат, выполнила необходимые процедуры по согласованию отправки груза и оформлению перевозочных документов и предоставила платформу для транспортировки. Перед отправкой собственник автономного рефрижераторного контейнера установил необходимый температурный режим средствами удаленного управления и слежения.



На станции Костариха Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде специалистами компании "РЖД Логистика" была осуществлена прицепка груза к контейнерному поезду, который проследовал до станции Забайкальск Забайкальской железной дороги. Далее доставка до пункта назначения, в город Харбин (Китай), в адрес Хэйхэйской импортно-экспортной компании "Хуа Цзинь" была организована собственником рефрижераторного контейнера компанией Harbin Yet Tech&Trade Share Co., LTD.



Напомним, ранее для привлечения дополнительных объемов внешнеторговых перевозок грузов с высокой добавленной стоимостью, требующих особых температурных условий доставки, ОАО "РЖД" приняло решение о предоставлении скидки 20.4% на экспортные перевозки в рефконтейнерах в Китай.



Она действует с 20 июня по 31 декабря 2020 года и распространяется на грузы второго и третьего тарифных классов, которые будут следовать через пограничную передаточную станцию Забайкальск (эксп.), а также российско-казахстанские пограничные станции при условии дальнейшего пересечения границы с Китаем на стыках Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос.



Ко второму тарифному классу относятся такие грузы, как рыба, мясо, овощи, другие продовольственные и промышленные товары, к грузам третьего класса - химикаты, сборные грузы, машины и оборудование и другие.



АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 22.07.2020