Количество акционеров ВТБ за последний год увеличилось почти вдвое и по состоянию на июнь 2020 года составляет 273.5 тыс., в том числе 272.5 тыс. – это частные инвесторы (по состоянию на июнь 2019 года – 140 и 139 тыс. соответственно). Об этом говорится в соощении банка.



В частности, по результатам II квартала банк зафиксировал существенный прирост акционеров - физических лиц на 38%. Размер среднего пакета акций увеличился на 10% и составил 2336 тыс. ценных бумаг.



В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. В течение II квартала были реализованы такие ключевые проекты для акционеров - физических лиц, как разработка интерактивного Путеводителя для акционеров и запуск совместно с Московской Биржей онлайн-курса начинающего инвестора.



С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Количество кредитных продуктов, оформленных акционерами во II квартале 2020 года, выросло на 33% и составило 33462. Объём пакетов услуг увеличился на 36% и составил 61364.



ВТБ продолжает развивать программу специальных предложений для акционеров и с 20 июля совместно со страховой группой СОГАЗ предлагает новый продукт для держателей акций ВТБ – услуги телемедицины.



Во II квартале банк продолжил активную работу по совершенствованию своего мобильного приложения "Акционер ВТБ" с целью предоставления своим акционерам качественного информационного сервиса. Например, был проведен опрос пользователей на предмет функционала и удобства использования приложения. Все пожелания и комментарии пользователей учитываются в дальнейших обновлениях приложения, а уже осенью ВТБ планирует представить обновленное и переработанное приложение для держателей акций ВТБ. По данным на конец июня 2020 года число пользователей приложения составило 35270 человек.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 22.07.2020