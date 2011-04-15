АЛРОСА не будет устанавливать обязательный лимит отбора в рамках июльской сессии

На время июльской сессии, которая пройдёт с 27 по 31 июля 2020 года, АЛРОСА решила отказаться от обязательных требований по минимальному отбору сырья в рамках долгосрочных контрактов, на которые исторически приходится около 75% всех продаж. Об этом сообщила компания.



Кроме того, клиенты могут при желании перенести часть объёмов на последующие периоды 2020 года. Это обеспечит покупателям алмазов гибкость и позволит оптимальным образом спланировать закупки с учётом производственной и сбытовой программы.



Мероприятия, реализованные АЛРОСА в апреле-июне для поддержки клиентов и рынка в целом, включали возможность переноса клиентами приобретения ранее законтрактованного сырья на последующие месяцы 2020 года. В результате законтрактованные на второе полугодие объемы оказались примерно на треть выше обычного. Учитывая совокупность всех факторов, компания с августа снижает в среднем на 50% (в каратах) взаимные обязательства по предоставлению продавцом и приобретению покупателем алмазов. Это обеспечит клиентам дополнительную гибкость.



"Продажи ювелирных изделий после снятия ряда мер по ограничению распространения вируса показывают первые признаки восстановления. Но пока что большая часть гранильных предприятий работает с неполной загрузкой, а на рынке бриллиантов спрос носит селективный и секторальный характер. Поэтому мы приняли решение не устанавливать обязательный лимит отбора в рамках июльской сессии, давая нашим клиентам возможность приобрести желаемые объемы сейчас и перенести необходимое количество сырья на торговые сессии до конца года. Начиная с августовской сессии, ежемесячные объёмы выкупа по долгосрочным контрактам в каратах будут снижены в среднем вдвое, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, цитируемый в сообщении. - Это решение отражает, помимо всего прочего, сокращение целевого производства примерно на четверть относительно уровня прошлого года. Тем не менее, дополнительный объём сверх нового уровня наши клиенты могут приобрести в рамках тендеров и аукционов, а также заказать в к ачестве дополнительного товара, что в период восстановления спроса может позволит им более гибко реагировать на спрос и точечно пополнять запасы".



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 22.07.2020