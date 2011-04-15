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22/07/2020
16:34

РЖД обновили железнодорожный вокзал Шарья в Костромской области

ОАО "РЖД" завершило масштабное обновление железнодорожного вокзала Шарья в Костромской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Зданию был возвращён исторический облик и создана доступная среда для маломобильных пассажиров.

В ходе работ были полностью отремонтированы фасад и внутренние помещения здания, усилены несущие стены и фундамент, установлены новые окна и двери, заменены перекрытия кровли, а также все инженерные коммуникации. Кроме того, обновлены платформы и привокзальная площадь.

Особое внимание было уделено сохранению внешнего и внутреннего исторического облика здания - памятника культурного наследия. В том числе восстановлен интерьер вокзала с плиточным покрытием пола, деревянной отделкой стен, окон и дверей.

Вокзальный комплекс полностью адаптирован для маломобильных пассажиров: смонтированы пандусы, обустроены комнаты отдыха и санузел. Помимо этого, установлены тактильные средства навигации с применением шрифта Брайля, портативная индукционная система для слабослышащих пассажиров и билетная касса с пониженным прилавком.

Железнодорожный вокзал Шарья построен в 1905 году. Ежедневно через станцию проходят 6 пар пассажирских поездов дальнего следования и 3 пары пригородного сообщения.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 22.07.2020
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