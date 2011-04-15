Строительство ЮВХ не несёт никаких угроз, РАН

Специалисты лаборатории Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) заключили, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не несёт каких-либо экологических угроз для жителей и города. Об этом сообщил Стройкомплекс.



"В конце 2019 года к нам обратились жители района Москворечье-Сабурово с просьбой провести независимый анализ и экспертизу ситуации, которая складывалась на участке строительства Юго-Восточной хорды", - сказал заведующий отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук (ИБРАЭ РАН) Сергей Красноперов, цитируемый в сообщении.



По его словам, на место строительства выехала группа учёных ИБРАЭ РАН, которые провели детальное обследование местности - радиометрическое, дозиметрическое, спектрометрическое, а также провели отбор проб и выполнили забор грунтов.



"Уже тогда стало ясно, что с точки зрения радиационной безопасности населения проблем нет. Это показали как фактические измерения, так и то моделирование, которое мы проводили с помощью аттестованных программных средств в Ростехнадзоре. Были рассмотрены всевозможные сценарии развития ситуации, в том числе была просчитана математическая модель фантастического и маловероятного сценария с ветровым переносом грунтов. И во всех сценариях никаких угроз для населения нами не прогнозировалось: оценки доз, которые мы получили, были в сотни раз ниже тех установленных допустимых уровней, которые есть в нормах и правилах радиационной безопасности", - подчеркнул С.Красноперов.



Эксперт добавил, что после проведения реабилитационных мероприятий на этой площадке силами ФГУП "РАДОН", в начале июля 2020 года для оценки результатов работ проведены повторные измерения.



"Гамма-съёмка территории снова подтвердила, что нет рисков для здоровья населения, радиационная обстановка соответствует нормам и не представляет угроз", - заключил эксперт.



"AK&M" от 22.07.2020